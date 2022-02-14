Найкращою гарантією безпеки для України був би негайний прийом до НАТО, - МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що наразі найкращою гарантією безпеки був би негайний прийом України до Альянсу. Особливо на тлі загрози вторгнення РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Перспектива членства України в НАТО закріплена в Конституції і ніякі рішення не можуть прийматися всупереч основному закону. Україна поки не є членом НАТО або іншого безпечного Альянсу, тому більш широке питання гарантій безпеки є ключовим для нас", - заявив він.
Ніколенко додав, що пошук відповідей на питання гарантій безпеки для України є нагальним завданням.
"Безумовно, найкращою такою гарантією був би негайний прийом України до Альянсу, але загрози для України існують тут і зараз. Пошук відповідей на питання гарантій стає фундаментальним і нагальним завданням, над яким працює вся система влади", - заявив спікер МЗС.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посол у Британії Вадим Пристайко нібито допустив відмову України від НАТО, щоб не було повномасштабної війни з РФ. У МЗС України заявили, що ці слова були вирвані з контексту.
Після він пояснив, що рання заява була результатом непорозуміння і додав, що йшлося про угоди з іншими країнами.