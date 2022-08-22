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Смог в Киеве исчезнет только завтра: названа причина

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Киев, Понедельник 22 августа 2022 18:10
Смог в Киеве исчезнет только завтра: названа причина Фото: смог в Киеве исчезнет только завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Смог в Киеве, который был замечен днем в понедельник, 22 августа и растянулся по Киевской области исчезнет только завтра. Причиной стал перенос воздуха с пылевыми частицами из Каспийской низменности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объяснение начальника Черкасского областного гидрометцентра Виталия Постриганя.

"Спутниковая информация подтверждает локализацию и перемещение пыли именно в наш регион. По синоптическим расчетам, на улучшение ситуации, очистку воздуха можно рассчитывать только завтра вечером", - рассказал он.

По словам Постриганя, причиной этого явления стал перенос в наш регион воздуха с пылевыми частицами из Каспийской низменности и других азиатских регионов.

"Запах дыма не ощущается. Важно - преобладают юго-восточные ветры. Именно трансграничный перенос взвешенных частиц пыли обусловили такое ухудшение сведения", - добавил синоптик.

Как сообщалось, в Киеве днем, 22 августа, наблюдается задымление воздуха. Жителей просят не торопиться с прогулками.

Такая же ситуация наблюдается и над Николаевом и областью.

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