Лучшая защита от "Омикрона". В США одобрили бустерную вакцинацию с 12 лет
Фото: США будут вакцинировать бустером подростков (УНИАН)
В Соединенных Штатах Америки разрешили бустерную вакцинацию от коронавируса с 12 лет. Соответствующее решение сегодня, 7 января, приняло Управление по продовольствию и медикаментам США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.
"Теперь FDA разрешило повторные прививки детям в возрасте от 12 до 15 лет. Вакцинация наших детей является лучшим способом защитить их от варианта "Омикрон", - подчеркнул американский президент.
Напомним, до этого FDA позволило бустерную вакцинацию подростков только препаратом Pfizer.
Добавим, накануне в США зафиксировали рекордное количество детей, госпитализированных из-за штамма "Омикрон".