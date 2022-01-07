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Лучшая защита от "Омикрона". В США одобрили бустерную вакцинацию с 12 лет

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Вашингтон, Пятница 07 января 2022 21:58
Лучшая защита от "Омикрона". В США одобрили бустерную вакцинацию с 12 лет Фото: США будут вакцинировать бустером подростков (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Соединенных Штатах Америки разрешили бустерную вакцинацию от коронавируса с 12 лет. Соответствующее решение сегодня, 7 января, приняло Управление по продовольствию и медикаментам США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

"Теперь FDA разрешило повторные прививки детям в возрасте от 12 до 15 лет. Вакцинация наших детей является лучшим способом защитить их от варианта "Омикрон", - подчеркнул американский президент.

Напомним, до этого FDA позволило бустерную вакцинацию подростков только препаратом Pfizer.

Добавим, накануне в США зафиксировали рекордное количество детей, госпитализированных из-за штамма "Омикрон".

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Соединенные Штаты Америки вакцинация от коронавируса Коронавирус
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