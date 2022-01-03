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В США одобрили бустерные прививки вакциной Pfizer для подростков

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Понедельник 03 января 2022 18:15
В США одобрили бустерные прививки вакциной Pfizer для подростков Фото: В США одобрили бустерные прививки вакциной Pfizer для подростков (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило бустерные прививки для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. В частности, вакциной Pfizer.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В заявлении уточняется, что расширение программы по ревакцинации предполагает "более широкое использование одной бустерной дозы, в том числе среди лиц в возрасте 12-15 лет".

Специалисты управления также разрешили сократить время между проведением первичной вакцинации препаратом Pfizer и BioNTech и применением бустерной дозы минимум до пяти месяцев. Ранее указанный срок составлял шесть месяцев.

Кроме того, в документе уточняется, что Управление разрешило вакцинацию некоторых групп детей в возрасте 5-11 лет с ослабленным иммунитетом.

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