В США зафиксировали рекордное число детей, госпитализированных из-за "Омикрона"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР .

В течение недели с 22 по 28 декабря в больницы с коронавирусом поступали в среднем 378 детей в возрасте до 17 лет, что на 66% больше, чем на прошлой неделе, сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC).

Предыдущий максимум во время пандемии был зафиксирован в начале сентября, когда количество госпитализаций детей составило в среднем 342 в день.

Через два месяца после одобрения вакцинации для детей в возрасте от 5 до 11 лет около 14% полностью привиты, свидетельствуют данные CDC. Этот показатель выше среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет и составляет около 53%.

Исследование CDC подтвердило, что серьезные побочные эффекты от вакцины Pfizer у детей в возрасте от 5 до 11 лет встречаются редко. Выводы сделаны после введения 8 миллионов доз подросткам.

Доктор Альберт Ко, профессор эпидемиологии и инфекционных заболеваний Йельской школы общественного здоровья, отметил, что низкий уровень вакцинации частично вопрос времени: детям младшего возраста вакцину одобрили только в ноябре, и многие из них только сейчас получают вторую дозу.

В общем, количество новых случаев COVID-19 у американцев всех возрастов стремительно возросло до самого высокого уровня за всю историю.

Тем не менее есть признаки того, что "Омикрон" вызывает более легкие последствия, чем предыдущие штаммы, и что комбинация вакцины и бустера защищает людей от худших последствий.