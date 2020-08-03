Луческу не против продать лидера "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о позиции новоиспеченного главного тренера Мирчи Луческу насчет трансферной политики клуба. В частности, наставник считает, что при наличии хорошего предложения надо продать лидера команды Виктора Цыганкова.

Об этом президент киевского клуба рассказал в интервью телеканалу "112 Украина".

"У него философия - будет предложение достойное по тому же Цыганкову - надо продавать. Я говорю, но это же наш ключевой футболист. Он в ответ: "Продав Цыганкова, мы даем надежду Цитаишвили, а за ним - кому-то еще". А если мы их держим в золотой клетке, они не будут прогрессировать", - процитировал мнение Луческу Суркис.

В качестве примера, главный тренер привел ему пример Андрея Ярмоленко.

"Вот Ярмоленко вы передержали. С финансовой точки зрения, может вы его правильно оставляли, для результатов команды и т.д. Но для самого футболиста, его надо было отпустить на два года раньше. Тогда бы и Цыганков раньше бы стартовал и был бы сейчас совсем топовым игроком", - добавил Суркис.

Ранее Игорь Суркис не раз заявлял о необходимости оставлять лидеров команды в составе как можно дольше.

Напомним, после почти проваленного сезона 2019/20 клуб стал открыт к предложениям по лидерам команды.