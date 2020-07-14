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"Динамо" готово расстаться с лидерами команды

Киев, Вторник 14 июля 2020 14:05
"Динамо" готово расстаться с лидерами команды
Фото: игроки "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Вера Олейник

Но сделать будет это очень сложно

Киевское "Динамо" открыто к предложениям по лидерам команды - полузащитнику Виктору Цыганкову, защитнику Виталию Миколенко, а также легионерам Томашу Кенджере, Мохаммеду Кадири, Франу Солю и Жерсону Родригешу, играющему в турецком "Анкарагюджю" на правах аренды. Однако найти новые клубы для них будет очень сложно.

Об этом пишет Sport Arena.

Проблемой в вопросе продажи Цыганкова и Миколенко может стать серьезная запрашиваемая сумма за продажу игроков, особенно с учетом желания клубов экономить во время коронавирусного кризиса.

Кендзеру, Кадири и Соля "Динамо" хотело отправить в другие команды еще в зимнее трансферное окно вместе с другими легионерами - защитниками Карлосом Самбрано ("Бока Хуниорс") и Томашем Кадаром ("Шаньдун Лунэн"), полузащитником Сидиклеем ("Коринтианс"). Но продать их сложно из-за больших зарплат, которые они получают в киевском клубе.

За два тура до завершения сезона украинской Премьер-лиги "Динамо" идет на третьем месте в турнирной таблице и ведет борьбу за 2 строчку с "Зарей" и "Десной".

Напомним, УЕФА объявил окончательное решение о дисквалификации форварда Динамо Артема Беседина.

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