Луческу не против продати лідера "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів про позицію новоспеченого головного тренера Мірчі Луческу щодо трансферної політики клубу. Зокрема, наставник вважає, що за наявності хорошої пропозиції треба продати лідера команди Віктора Циганкова.

Про це президент київського клубу розповів в інтерв'ю телеканалу "112 Україна".

"У нього філософія - буде пропозиція гідна по тому ж Циганкову - треба продавати. Я говорю, але це ж наш ключовий футболіст. Він у відповідь: "Продавши Циганкова, ми даємо надію Цітаішвілі, а за ним - комусь ще". А якщо ми їх тримаємо у золотій клітці, вони не будуть прогресувати", - процитував думку Луческу Суркіс.

Як приклад, головний тренер навів йому приклад Андрія Ярмоленка.

"Ось Ярмоленка ви перетримали. З фінансової точки зору, може ви його правильно залишали, для результатів команди і т.д. Але для самого футболіста, його треба було відпустити на два роки раніше. Тоді б і Циганков раніше б стартував і був би зараз зовсім топовим гравцем", - додав Суркіс.

Раніше Ігор Суркіс не раз заявляв про необхідність залишати лідерів команди в складі якомога довше.

Нагадаємо, після майже проваленого сезону 2019/20 клуб став відкритий до пропозицій по лідерам команди.