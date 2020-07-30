Вукоевич и Гусев вошли в тренерский штаб Луческу в "Динамо"

Фото: Мирча Луческу (facebook.com/fcdynamoua)

Наставник рассказал, кто еще будет помогать ему в клубе

Мирча Луческу во время презентации в качестве нового главного тренера киевского "Динамо" рассказал, что в его тренерский штаб войдут Огнен Вукоевич, Олег Гусев, Диего Лонго и Михаил Михайлов. Также наставник рассказал об их функциях в клубе.

Видеотрансляция события велась на клубном Youtube канале.

"И Вуко, и Олег должны будут понимать мою философию, должны принимать ее, обучать для того, чтобы они дальше передали ее игрокам. Они будут важные фигуры на футбольном поле", - сказал Мирча.

Гусев будет заниматься группой атаки, а Вукоевич - работать с игроками середины поля. Сам наставник будет заниматься обороной и контролировать общий процесс.

Тренером по физической подготовке будет итальянец Диего Лонго. Также он будет заниматься проблемами в организации. Тренером вратарей остается Михаил Михайлов, который также входил в тренерский штаб предыдущего наставника Алексея Михайличенко. Сам Михайличенко вернется в клуб на должность спортивного директора.

Также в тренерском штабе будет работать молдавский специалист Эмил Карас. На презентации Луческу он исполнял роль переводчика.

Также Луческу прокомментировал информацию, что гендиректор "Шахтера" уговорил его бывшего помощника в штабе "горняков" Александра Спиридона отказался от аналогичной работы в "Динамо". С его слов, отказ связан с семейными проблемами.

Напомним, Луческу был назначен главным тренером "Динамо" на прошлой неделе.

Против назначения румынского специалиста менеджером команды выступили ультрас клуба.