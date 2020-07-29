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Экс-игрок "Динамо" Вукоевич войдет в тренерский штаб Луческу

Киев, Среда 29 июля 2020 15:41
Экс-игрок "Динамо" Вукоевич войдет в тренерский штаб Луческу
Автор: Вера Олейник

Он подпишет аналогичный с наставником контракт

Бывший футболист киевского "Динамо", а ныне селекционер клуба, Огнен Вукоевич согласовал тренерский контракт. Он войдет в штаб новоиспеченного наставника "бело-синих" Мирчи Луческу.

Об этом сообщают Sportske novosti.

Хорват подпишет такой же контракт, как и главный тренер команды - на два года с возможностью продления еще на год.

Вукоевич завершил карьеру футболиста в 2017 году. Он выступал за "Динамо" с 2008 по 2015 год, сыграв за это время 217 матчей во всех турнирах и забив 16 голов.

По окончании карьеры хорват занял должность менеджера в киевском клубе по странам Балканского региона, Восточной и Центральной Европы.

Ранее сообщалось, что бывший помощник Мирчи Луческу в тренерском штабе "Шахтера" Александр Спиридон отказался от аналогичной работы в "Динамо". По информации СМИ, убедил молдавского специалиста не принимать предложение киевлян гендиректор "горняков" Сергей Палкин, хотя сам функционер эту информацию опровергает.

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