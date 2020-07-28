Экс-помощника Луческу в "Шахтере" уговорили не работать в "Динамо"

Фото: Спиридон и Луческу (shakhtar.com)

Наставнику пришлось сформировать новый штаб

Бывший помощник Мирчи Луческу в тренерском штабе "Шахтера" Александр Спиридон отказался от аналогичной работы в "Динамо". Убедил молдавского специалиста не принимать предложение киевлян представитель "горняков".

Об этом сообщает румынское издание Sport.ro.

Специалист принял такое решение после разговора с генеральным директором донецкого клуба Сергеем Палкиным, хотя ранее он согласился быть ассистентом Луческу в "Динамо".

Спиридон в комментарии ряду СМИ заявил: "очень сожалею, что такая личность, как Сергей Палкин, решает судьбы людей".

В этих условиях Луческу пришлось сформировать новый штаб, в который пригласил итальянца Диего Лонго и молдаванина Эмила Караса.

Также сообщается, что сегодня утром наставник чартерным рейсом прилетел в Киев, чтобы уточнить все детали со столичным клубом.

"Я не могу вам ничего сказать", - приводит издание слова Мирчи Луческу в аэропорту.

На 30 июля запланирована пресс-конференция нового тренера "Динамо".

Накануне румынские СМИ растиражировали информацию об уходе Луческу с "Динамо" через 4 дня после назначения, приведя слова самого тренера о невозможности работы за напряженных отношений с киевскими фанатами.

Однако затем президент динамовцев Игорь Суркис заявил, что румынский специалист остается на своей должности.