UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Луческу пообещал играть на победу в Стамбуле после ничьей "Динамо" и "Фенербахче"

Фото: Мирча Луческу перед матчем против "Фенербахче" (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

После нулевой ничьей в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против турецкого "Фенербахче" своими соображениями поделился наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Румынский специалист признал, что его подопечным было нелегко. Сказался почти 8-месячный "простой" без официальных матчей. Из-за отсутствия понимания своего текущего потенциала столичный гранд решил не рисковать.

"Матч получился равным, с нормальным результатом, ведь обе команды могли забить. Мы осознавали высокий уровень "Фенербахче", хорошо поработавшего на трансферном рынке, приобретя хороших футболистов. Но мы все равно должны были играть с ними, несмотря на это, а также сложную ситуацию в Украине", – заявил Луческу.

Главный тренер "Динамо" назвал положительным результат первого поединка. 76-летний румын также верит в возможность "бело-синих" завоевать необходимый результат на выезде.

"Мы поедем на выездной матч за победой, ведь им придется рисковать, чтобы забить. Сегодня они тоже это делали, но мы имеем возможность добиться хорошего результата", – резюмировал Луческу.

Ответный матч в противостоянии "Динамо" и "Фенербахче" состоится в Стамбуле 27 июля. Начало поединка на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, что накануне "Динамо" разошлось миром с "Фенербахче" в польском Лодзи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДинамоМирча ЛуческуФенербахчеЛига Чемпионов