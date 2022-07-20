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"Динамо" разошлось миром с "Фенербахче" в квалификации Лиги чемпионов

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Лодзь, Среда 20 июля 2022 22:55
"Динамо" разошлось миром с "Фенербахче" в квалификации Лиги чемпионов Фото: Стараний Виктора Цыганкова для победы не хватило (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Нулевой ничьей завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 2022/23 между киевским "Динамо" и стамбульским "Фенербахче".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд, первые матчи

"Динамо" – "Фенербахче" – 0:0

Несмотря на статус первого официального матча для обеих команд, они долго не запрягали. Со старта соперники начали искать подходы к воротам друг друга. В частности, "Фенербахче" искал счастье в стандартах.

Но действительно опасный момент турки создали с игры. Это Валенсия классно пробил головой сверху вниз после флангового навеса, но Бущан фантастически сложился и исполнил зрелищный сэйв.

"Динамо" вскоре ответило двумя полувозможностями. Сначала Беседин лишь немного не сумел дотянуться до прострела Дубинчака. Потом же Вербич с перспективной позиции пробил в одно касание после передачи Кендзеры – неточно.

В дальнейшем значительно возросло количество борьбы и мелких провокаций в центре поля. Как следствие, до перерыва зрители дождались всего одного момента, но Бущан в непростой ситуации парировал удар Кадиоглу из-за пределов штрафной.

Во втором тайме продолжились тенденции первой половины. Только борьбы и неточных попыток пробить стало больше. "Динамо" играло на равных с "Фенербахче", чем изрядно пристыдило экспертов. Те в основном прогнозировали легкую прогулку для "желтых канареек".

Супермомент "динамовцы" создали на 71-й минуте. Украинский гранд выбежал в быструю контратаку, мяч с левого фланга перевели направо, откуда Цыганков прострелил на линию штрафной. Транзитом через партнера мяч оказался у Беседина, который пытался технически уложить в дальний угол, но чуть не докрутил...

"Фенербахче" ответил на 80-й. Брума получил пас на левом углу штрафной, качнул Сидорчука и пробил в правую девятку. Но Бущан еще раз ярко продемонстрировал, что не без основания стал первым номером "Динамо" и сборной.

В конце концов открыть счет команды так и не сумели. Следовательно, судьба путевки в следующий раунд решится в Стамбуле 27 июля. Однако, после перформанса в Лодзи за поездку "Динамо" в Турцию можно не беспокоиться – украинцам вполне по силам одолеть этот "Фенербахче".

К слову, разобрали стартовые позиции Йовичевича после назначения в донецкий "Шахтер".

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