Луческу пообіцяв грати на перемогу в Стамбулі після нічиєї "Динамо" та "Фенербахче"

Румунський фахівець визнав, що його підопічним було нелегко. Дався взнаки майже 8-місячний "простій" без офіційних матчів. Через брак розуміння свого поточного потенціалу столичний гранд вирішив не ризикувати.

"Матч вийшов рівним, із нормальним результатом, адже обидві команди могли забити. Ми усвідомлювали високий рівень "Фенербахче", який добре попрацював на трансферному ринку, придбавши хороших футболістів. Але ми все одно мали грати з ними, незважаючи на це, а також складну ситуацію в Україні", – заявив Луческу.

Головний тренер "Динамо" назвав позитивним підсумок першого поєдинку. 76-річний румун також вірить у можливість "біло-синіх" здобути необхідний результат на виїзді.

"Ми поїдемо на виїзний матч за перемогою, адже їм доведеться ризикувати, аби забити. Сьогодні вони також це робили, але ми маємо можливість досягти хорошого результату", – резюмував Луческу.

Матч-відповідь у протистоянні "Динамо" та "Фенербахче" відбудеться у Стамбулі 27 липня. Початок поєдинку на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу" о 20:00 за київським часом.