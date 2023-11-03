UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Луческу покинув "Динамо" після поразки від "Шахтаря"

Фото: Мірча Луческу пішов із "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу подав у відставку після програного донецькому "Шахтаря" Класичного української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dynamo.kiev.ua.

78-річний румун пішов із посади керманича "біло-синіх". Досвідчений фахівець вперше в кар'єрі покинув команду за власною ініціативою. Про рішення він оголосив на прес-конференції.

"Я 15 років віддав футболу України і на цьому я вирішив закінчити свою кар’єру. Це остання гра, я попрощався з гравцями "Динамо" і з гравцями "Шахтаря". Дякую українському футболу! Дякую Україні за ці 15 років! Всім бажаю миру, здоров'я та щасливого майбутнього", – заявив Луческу.

На чолі "Динамо" румунський тренер відпрацював 3,5 роки. Він сенсаційно очолив столичний гранд влітку 2020-го. У дебютному сезоні "біло-сині" під його керівництвом оформили дубль, вигравши чемпіонат і Кубок України. Окрім того, "Динамо" здобуло Суперкубок України-2020.

Хто такий Мірча Луческу

Уродженець Бухареста, румунський футболіст і тренер. Прізвиська – "Лис", "Містер".

Перехід від ігрової кар'єри до тренерської ниви відбувся в скромному "Корвінулі" в 1979 році. Пізніше тренував збірні Румунії та Туреччини, місцеві гранди – "Динамо" та "Рапід", італійські "Пізу", "Брешію", "Реджану", "Інтер" із Мілана, стамбульські "Галатасарай" та "Бешикташ", пітерський "Зеніт".

Найбільше часу провів у донецькому "Шахтарі", який тренував у 2004-2016 рр. Разом із "гірниками" румун завоював 8 титулів УПЛ, 6 Кубків і 7 Суперкубків України, тріумфував у Кубку УЄФА 2008/09. Окрім того, був чемпіоном Румунії (двічі) та Туреччини (двічі), а також виграв Серію B із "Брешією".

До слова, раніше оцінили шанси Реброва та інших очолити "Динамо" замість Луческу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДинамоМірча ЛуческуУПЛЧемпионат Украины