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Луческу покинул "Динамо" после поражения от "Шахтера"

Фото: Мирча Луческу ушел из "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу подал в отставку после проигранного донецкому "Шахтеру" Классического украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dynamo.kiev.ua.

78-летний румын ушел с должности наставника "бело-синих". Опытный специалист впервые в карьере покинул команду по собственной инициативе. О решении он объявил на пресс-конференции.

"Я 15 лет отдал футболу Украины и на этом я решил закончить свою карьеру. Это последняя игра, я попрощался с игроками "Динамо" и с игроками "Шахтера". Спасибо украинскому футболу! Спасибо Украине за эти 15 лет! Всем желаю мира, здоровья и счастливого будущего", – заявил Луческу.

Во главе "Динамо" румынский тренер отработал 3,5 года. Он сенсационно возглавил столичный гранд летом 2020-го. В дебютном сезоне "бело-синие" под его руководством оформили дубль, выиграв чемпионат и Кубок Украины. Кроме того, "Динамо" завоевало Суперкубок Украины-2020.

Кто такой Мирча Луческу

Уроженец Бухареста, румынский футболист и тренер. Прозвища – "Лис", "Мистер".

Переход от игровой карьеры к тренерской ниве произошел в скромном "Корвинуле" в 1979 году. Позже тренировал сборные Румынии и Турции, местные гранды – "Динамо" и "Рапид", итальянские "Пизу", "Брешию", "Реджану", "Интер" из Милана, стамбульские "Галатасарай" и "Бешикташ", питерский "Зенит" .

Больше всего времени провел в донецком "Шахтере", который тренировал в 2004-2016 гг. Вместе с "горняками" румын завоевал 8 титулов УПЛ, 6 Кубков и 7 Суперкубков Украины, триумфовал в Кубке УЕФА 2008/09. Кроме того, был чемпионом Румынии (дважды) и Турции (дважды), а также выиграл Серию B с "Брешией".

К слову, ранее оценили шансы Реброва и других возглавить "Динамо" вместо Луческу.

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