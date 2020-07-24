Луческу после подписания контракта с "Динамо" сразу покинул Украину

Новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу улетел из Украины сразу после подписания соглашения с киевским клубом. Он приступит к своим обязанностям через неделю.

Об этом сообщает "Футбол NEWS".

Румынский специалист вернется в Киев 30 июля - на следующий день после своего юбилейного 75-летия. На этот день запланирована пресс-конференция нового тренера и первая тренировка.

Ожидается, что он также назовет состав своего тренерского штаба, в который войдет Михаил Михайлов, курирующий вратарями в столичном клубе уже около 20 лет. Также Луческу пригласит в свой штаб Александра Спиридона, который работал помощником румынского специалиста в "Шахтере" и "Зените". Новые лица появятся также в научной группе "Динамо".

На этом посту Луческу сменил Алексея Михайличенко, которого вместе с помощниками отправили в отставку три дня назад. По итогам сезона "бело-синие" выиграли Кубок Украины и с трудом заняли второе место в чемпионате, дающее право выступить в квалификации Лиги чемпионов.