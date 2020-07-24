Луческу після підписання контракту з "Динамо" відразу залишив Україну

Новий головний тренер "Динамо" Мірча Луческу полетів з України відразу після підписання угоди з київським клубом. Він почне виконувати свої обов'язки за тиждень.

Про це повідомляє "Футбол NEWS".

Румунський фахівець повернеться до Києва 30 липня - наступного дня після свого ювілейного 75-річчя. На цей день запланована прес-конференція нового тренера і перше тренування.

Очікується, що він також назве склад свого тренерського штабу, у який увійде Михайло Михайлов, що вже близько 20 років курує воротарями у столичному клубі. Також Луческу запросить у свій штаб Олександра Спірідона, який працював помічником румунського фахівця у "Шахтарі" та "Зеніті". Нові обличчя з'являться також у науковій групі "Динамо".

На цій посаді Луческу змінив Олексія Михайличенка, якого разом з помічниками відправили у відставку три дні тому. За підсумками сезону "біло-сині" виграли Кубок України і насилу посіли друге місце в чемпіонаті, яке дає право виступити у кваліфікації Ліги чемпіонів.