UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лубінець жорстко розкритикував федерацію Червоного Хреста, за захист інтересів Росії

Фото: омбудсмен Дмитро Лубінець (Getty Images)
Автор: Анастасія Гришкова

Уповноважений Верховної ради з прав людини розкритикував Міжнародну федерація Червоного Хреста за виправдовування незаконних дій російського Червоного Хреста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дмитра Лубінця в Telegram.

Лубінець акцентував свою увагу на тому, що МФЧХ став адвокатом російського Червоного Хреста, зокрема федерація "закриває очі на злочини". Він розкритикував МФЧХ за діяльність російського ЧХ в тимчасово окупованому Криму. 

"РЧХ вкрав у Криму майно Національного Товариства Червоного Хреста України. По цьому факту відкрито кримінальне провадження, вимагаємо засудження дій РЧХ", - написав Лубінець.

За словами Лубінця, російський ЧХ співпрацював з табором "Артек" в тимчасово окупованому Криму, йшлося про те, що на директора цього табору наклали санкції за причетність до депортації українських дітей.

Проте у висновках федерації наразі йдеться тільки про те, що “партнерство РЧХ з табором “Артек” вимагає серйозного перегляду”.

"Ці слова виглядають жалюгідно: адже коли є факти - потрібна дія, а не розгляд ситуації з різних сторін", - каже Лубінець.

 

Повернення українських дітей з незаконної депортації

Окупаційні війська РФ продовжуть викрадати українських дітей та вивозити їх на територію Росії.

Нагадаємо, Україна передала Катару список з іменами 561 дитини, які були незаконно вивезені окупантами до Росії.

Додамо, міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову за незаконну депортацію українських дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Лубінець