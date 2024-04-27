Лубинец жестко раскритиковал федерацию Красного Креста за защиту интересов России

Лубинец акцентировал свое внимание на том, что МФКК стал адвокатом российского Красного Креста, в частности, федерация "закрывает глаза на преступления". Он раскритиковал МФКК за деятельность российского КК во временно оккупированном Крыму.

"РКК украл в Крыму имущество Национального Общества Красного Креста Украины. По этому факту возбуждено уголовное производство, требуем осуждения действий РКК", - написал Лубинец.

По словам Лубинца, российский КК сотрудничал с лагерем "Артек" во временно оккупированном Крыму, говорилось, что на директора этого лагеря наложили санкции за причастность к депортации украинских детей.

Однако в выводах федерации речь идет только о том, что "партнерство РКК с лагерем "Артек" требует серьезного пересмотра".

"Эти слова выглядят плачевно: ведь когда есть факты - нужное действие, а не рассмотрение ситуации с разных сторон", - говорит Лубинец.