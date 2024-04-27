Лубинец жестко раскритиковал федерацию Красного Креста за защиту интересов России

Уполномоченный Верховной рады по правам человека подверг критике Международную федерацию Красного Креста за оправдание незаконных действий российского Красного Креста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дмитрия Лубинца в Telegram.
Лубинец акцентировал свое внимание на том, что МФКК стал адвокатом российского Красного Креста, в частности, федерация "закрывает глаза на преступления". Он раскритиковал МФКК за деятельность российского КК во временно оккупированном Крыму.
"РКК украл в Крыму имущество Национального Общества Красного Креста Украины. По этому факту возбуждено уголовное производство, требуем осуждения действий РКК", - написал Лубинец.
По словам Лубинца, российский КК сотрудничал с лагерем "Артек" во временно оккупированном Крыму, говорилось, что на директора этого лагеря наложили санкции за причастность к депортации украинских детей.
Однако в выводах федерации речь идет только о том, что "партнерство РКК с лагерем "Артек" требует серьезного пересмотра".
"Эти слова выглядят плачевно: ведь когда есть факты - нужное действие, а не рассмотрение ситуации с разных сторон", - говорит Лубинец.
Оккупационные войска РФ продолжат похищать украинских детей и вывозить их на территорию России.
Напомним, Украина передала Катару список с именами 561 ребенка, незаконно вывезенных оккупантами в Россию.
Добавим, что международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову за незаконную депортацию украинских детей.
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