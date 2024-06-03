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Лубінець заявив про знущання росіян над українськими військовополоненими

Харківська область, Понеділок 03 червня 2024 00:16
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Лубінець заявив про знущання росіян над українськими військовополоненими Фото: російські військові катують українських військовополонених (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові жорстко знущаються з українських військовополонених, що є порушенням Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмена Дмитра Лубінця.

Він повідомив, що нові факти знущань були зафіксовані на Харківському напрямку, де росіяни намагаються вести наступальні дії.

На оприлюдненому в мережі відео зафіксовані побиття, приниження, погрози й імітація розстрілу.

Лубінець зазначив, що таке поводження з українськими військовополоненими - "не виняток з правил, а звична тактика для окупантів". За його словами, такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення.

"Цей випадок повинен бути зафіксований як черговий доказ порушення міжнародного гуманітарного права Російською Федерацією. Звернувся з офіційними листами до МКЧХ (Міжнародний комітет Червоного Хреста. - ред.) та ООН, аби вони задокументували факт знущання. Це стане черговим доповненням доказової бази для майбутнього трибуналу над злочинцями", - написав омбудсмен.

Лубінець додав, що Росія не дотримується жодних правил ведення війни й "абсолютно не соромиться демонструвати свої жорстокі й антилюдяні дії". Омбудсмен закликав світ відреагувати на ці факти і притягнути агресора до відповідальності.

Переглянути кадри жорсткого поводження з військовополоненими можна тут.

Обмін полоненими

31 травня Україна провела великий обмін полоненими. З російського полону були повернуті 75 осіб, серед яких 71 військовослужбовець.

СБУ показала кадри повернення українців із полону.

За даними ISW, Росія використовує тему обміну полоненими для дестабілізації ситуації в Україні.

Додамо, що з грудня минулого року росіяни стратили 15 українських військових під час їхньої здачі в полон.

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