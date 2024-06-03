Лубінець заявив про знущання росіян над українськими військовополоненими
Російські військові жорстко знущаються з українських військовополонених, що є порушенням Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмена Дмитра Лубінця.
Він повідомив, що нові факти знущань були зафіксовані на Харківському напрямку, де росіяни намагаються вести наступальні дії.
На оприлюдненому в мережі відео зафіксовані побиття, приниження, погрози й імітація розстрілу.
Лубінець зазначив, що таке поводження з українськими військовополоненими - "не виняток з правил, а звична тактика для окупантів". За його словами, такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення.
"Цей випадок повинен бути зафіксований як черговий доказ порушення міжнародного гуманітарного права Російською Федерацією. Звернувся з офіційними листами до МКЧХ (Міжнародний комітет Червоного Хреста. - ред.) та ООН, аби вони задокументували факт знущання. Це стане черговим доповненням доказової бази для майбутнього трибуналу над злочинцями", - написав омбудсмен.
Лубінець додав, що Росія не дотримується жодних правил ведення війни й "абсолютно не соромиться демонструвати свої жорстокі й антилюдяні дії". Омбудсмен закликав світ відреагувати на ці факти і притягнути агресора до відповідальності.
Переглянути кадри жорсткого поводження з військовополоненими можна тут.
Обмін полоненими
31 травня Україна провела великий обмін полоненими. З російського полону були повернуті 75 осіб, серед яких 71 військовослужбовець.
СБУ показала кадри повернення українців із полону.
За даними ISW, Росія використовує тему обміну полоненими для дестабілізації ситуації в Україні.
Додамо, що з грудня минулого року росіяни стратили 15 українських військових під час їхньої здачі в полон.
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