Лубинец заявил об издевательствах россиян над украинскими военнопленными

Российские военные жестко издеваются над украинскими военнопленными, что является нарушением Женевских конвенций и международного гуманитарного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Он сообщил, что новые факты издевательств были зафиксированы на Харьковском направлении, где россияне пытаются вести наступательные действия.

На обнародованном в сети видео зафиксированы избиения, унижения, угрозы и имитация расстрела.

Лубинец отметил, что такое обращение с украинскими военнопленными - "не исключение из правил, а привычная тактика для оккупантов". По его словам, такие действия являются нарушением Женевских конвенций, согласно которым военнопленные имеют право на гуманное отношение.

"Этот случай должен быть зафиксирован как очередное доказательство нарушения международного гуманитарного права Российской Федерацией. Обратился с официальными письмами в МККК (Международный комитет Красного Креста. - ред.) и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства. Это станет очередным дополнением доказательной базы для будущего трибунала над преступниками", - написал омбудсмен.

Лубинец добавил, что Россия не придерживается никаких правил ведения войны и "совершенно не стесняется демонстрировать свои жестокие и античеловеческие действия". Омбудсмен призвал мир отреагировать на эти факты и привлечь агрессора к ответственности.

Посмотреть кадры жесткого обращения с военнопленными можно здесь.