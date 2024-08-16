Лубінець не вірить в обмін "всіх на всіх" з Росією найближчим часом

За його словами, українська сторона постійно виступає з ініціативою проведення великих обмінів, у тому числі "всіх на всіх" через посередників.

"Чи вірю я, що найближчим часом може відбутися обмін "всіх на всіх"? Ні, не вірю. Чи вірю я, що українська сторона робить все можливе, щоб великі обміни відбувалися? Так, цим займається велика команда Координаційного штабу, я особисто в щоденному режимі", - сказав Лубінець.

Водночас він підтвердив, що операція ЗСУ в Курській області покращує ситуацію з поверненням українських громадян з Росії, а також з окупованих територій України.

Омбудсмен зазначив, що українська сторона в цьому процесі хоче спиратися на принцип справедливості й домовитися з РФ про принципи проведення обмінних процесів.

"Нам треба використовувати принцип справедливості. Хто раніше потрапив у полон, той раніше виходить. У нас є списки військовополонених і цивільних заручників, яких росіяни взяли в полон ще до початку повномасштабного вторгнення - з 2014 року. В нас є оборонці Маріуполя, які більше ніж два роки перебувають у полоні. Серед них є навіть ті, хто після верифікації та підтвердження Міжнародним комітетом Червоного Хреста був поранений у полоні, що взагалі нонсенс із погляду міжнародного гуманітарного права", - пояснив Лубінець.

Водночас він не уточнив, чи російська сторона вже надала списки людей, яких в рамках обміну хоче повернути в першу чергу, посилаючись на чутливість обмінних домовленостей.

Проте омбудсмен додав, що розуміє потребу суспільства бути проінформованими про перебіг домовленостей.

За його словами, саме тому на нараді з президентом Володимиром Зеленським вирішили створити громадську раду з питань обмінів полоненими, щоб родини полонених і керівники громадських організацій могли бути залучені в ці процеси й отримувати певну інформацію.