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Лубинец разоблачил манипуляцию РФ по обмену пленными

17:43 12.08.2026 Ср
2 мин
Омбудсмен объяснил, зачем стране-агрессору длительные процедуры согласований
aimg Валерий Ульяненко
Лубинец разоблачил манипуляцию РФ по обмену пленными Фото: обмен пленными (t.me/V_Zelenskiy_official)
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Украина готова забирать своих военнопленных, гражданских заложников и детей. Заявления Москвы о якобы отказе Киева от своих граждан являются очередной информационной атакой.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на пресс-конференции в "Укринформе".

Он рассказал, что страна-агрессор начала медийную кампанию по дискредитации Украины. Представители РФ опубликовали списки пленных, которых Украина якобы "отказывается забирать".

"Мы никогда не отказывались от какого-либо украинского военнопленного, гражданского заложника или украинского ребенка. Мы готовы забирать абсолютно всех, кого нам готова отдавать РФ", - подчеркнул Лубинец.

Россия затягивает процесс обмена

Омбудсмен объяснил, что после появления подобных списков украинская сторона сразу посылает официальный запрос и подтверждает готовность оперативно забрать своих граждан.

Однако вместо реального сотрудничества российская сторона начинает длительные процедуры согласований, искусственно затягивая процесс.

"Все это делается ради того, чтобы играть на чувствах семей военнопленных, пропавших без вести, потому что для этой категории наших граждан плен - это ежедневная страшная реальность без ответа на самый важный вопрос: где мой близкий человек, что с ним сейчас происходит, почему его не возвращают", - заявил он.

Напомним, Россия готовит новую информационную кампанию о военнопленных, пытаясь сформировать у западной аудитории представление о якобы гуманном отношении к украинцам.

Ранее Коордштаб по обращению с военнопленными заявлял, что после обменов российские военные все чаще повторно сдаются в украинский плен. По состоянию на конец июля было зафиксировано 20 таких случаев.

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