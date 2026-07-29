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Після обміну російські військові масово здаються в український полон, - Коордштаб

17:08 29.07.2026 Ср
2 хв
Кожен такий полонений збільшує можливості для нових обмінів
aimg Марія Науменко
Після обміну російські військові масово здаються в український полон, - Коордштаб Фото: російські військовополонені в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Російські військові, яких після обміну знову відправили на фронт, дедалі частіше повторно здаються в український полон замість того, щоб воювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За даними Коордштабу, зараз в українському полоні перебувають уже 20 російських військових, які вдруге здалися Силам оборони України після обміну.

У штабі підкреслили, що така тенденція свідчить про обізнаність російських військових щодо умов перебування в українському полоні. Ті, хто вже був у полоні, на власному досвіді переконалися, що Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права та вимог Женевських конвенцій, забезпечуючи належні умови утримання і гуманне ставлення до військовополонених.

Як зазначили в Коордштабі, цьому також сприяє робота проєктів "Хочу жить" і "Хочу найти". Вони інформують російських військових та їхніх рідних про права військовополонених, умови перебування в українському полоні та можливість зберегти життя.

У результаті, як стверджують у штабі, дедалі більше російських військових після повернення на фронт свідомо обирають повторну здачу в полон замість участі в бойових діях.

У Коордштабі також звернули увагу на відмінності у підходах України та Росії до своїх військовослужбовців. Українські захисники після повернення з полону мають законне право звільнитися з військової служби за власним бажанням. Водночас російське командування, як зазначається, після обміну знову відправляє своїх військових на передову.

Заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов наголосив, що кожен російський військовополонений посилює обмінний фонд України.

"Для нас важливо, щоб якомога більше росіян здавалися в полон. Кожен такий військовополонений поповнює обмінний фонд і збільшує наші можливості повертати додому українських захисників з російської неволі", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Росія утримує майже 1900 підтверджених українських цивільних заручників.

За його словами, процес їхнього повернення є найскладнішим, адже окупанти часто приховують місця утримання людей, не визнають факту їхнього полону та нерідко видають цивільних за військовополонених.

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