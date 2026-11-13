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Лубінець відповів, чи готують гуманітарну місію для Костянтинівки

15:11 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець (Getty Images)

Українській стороні наразі невідомо про напрацювання гуманітарної місії в Костянтинівці.

Як повідомляє РБК-Україна, про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України.

"На сьогодні мені невідомо щодо напрацювання такої місії. Костянтинівка навіть не лунала серед потенційних населених пунктів, які ми могли б обговорювати для її реалізації", - сказав Лубінець.

Водночас інший список по населених пунктах на території Херсонської області для такої ініціативи в омбудсмана є.

Пр цьому Лубінець зазначив, що на підготовку до гуманітарної операції в Костянтинівці можуть знадобитися місяці.

Він пояснив, що ця територія активно замінована. Мінування відбувається чи не щодня, і в цьому беруть активну участь російські військові.

Тому будь-яка гуманітарна місія може розпочатися лише після забезпечення режиму тиші та проведення розмінування.

"Але я не думаю, що п’ять днів - це термін, за який навіть теоретично можна провести необхідне розмінування в Костянтинівці. Вважаю, що часу знадобиться значно більше. Від кількох тижнів до кількох місяців", - зазначив омбудсман.

Нагадаємо, під час зустрічі з спецпредставниками президента США 12 листопада російський диктатор Володимир Путін заявив, що у Костянтинівці можна організувати гуманітарну місію за зразком тієї, яка відбулася в Олешках на Херсонщині.

У Кремлі заявили, що російські окупанти готові приступити до розмінування Костянтинівки. На це нібито знадобиться п’ять днів.

В Офісі президента України зазначили, що росіяни можуть пропонувати гуманітарну місію в Костянтинівці для того, щоб як в Олешках ротувати своїх військових.

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Війна в УкраїніДмитро Лубінець