Лубінець відповів, чи готують гуманітарну місію для Костянтинівки

"На сьогодні мені невідомо щодо напрацювання такої місії. Костянтинівка навіть не лунала серед потенційних населених пунктів, які ми могли б обговорювати для її реалізації", - сказав Лубінець.

Водночас інший список по населених пунктах на території Херсонської області для такої ініціативи в омбудсмана є.

Пр цьому Лубінець зазначив, що на підготовку до гуманітарної операції в Костянтинівці можуть знадобитися місяці.

Він пояснив, що ця територія активно замінована. Мінування відбувається чи не щодня, і в цьому беруть активну участь російські військові.

Тому будь-яка гуманітарна місія може розпочатися лише після забезпечення режиму тиші та проведення розмінування.



"Але я не думаю, що п’ять днів - це термін, за який навіть теоретично можна провести необхідне розмінування в Костянтинівці. Вважаю, що часу знадобиться значно більше. Від кількох тижнів до кількох місяців", - зазначив омбудсман.