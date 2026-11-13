Лубинец ответил, готовят ли гуманитарную миссию для Константиновки

"На сегодняшний день мне неизвестно о наработке такой миссии. Константиновка даже не звучала среди потенциальных населенных пунктов, которые мы могли бы обсуждать для ее реализации", - сказал Лубинец.

В то же время другой список по населенным пунктам на территории Херсонской области для такой инициативы у омбудсмана есть.

При этом Лубинец отметил, что на подготовку к гуманитарной операции в Константиновке могут уйти месяцы.

Он объяснил, что эта территория активно заминирована. Минирование происходит ежедневно, и в этом активно участвуют российские военные.

Поэтому любая гуманитарная миссия может начаться только после обеспечения режима тишины и разминирования.



"Но я не думаю, что пять дней - это срок, за который даже теоретически можно провести необходимое разминирование в Константиновке. Считаю, что времени понадобится гораздо больше. От нескольких недель до нескольких месяцев", - отметил омбудсман.