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Лубінець сподівається, що Україна знову зможе провести обмін військовополоненими найближчими тижнями

Фото: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Дмитро Лубінець сподівається, що Україна найближчими тижнями знову зможе провести обмін військовополоненими.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За словами Лубінця, Україна сподівається повернути всіх військовополонених, але розуміє, що Росія може зірвати процес обміну.

Я сподіваюсь, що в цьому році цей процес обміну покаже системність. Я сподіваюсь, що протягом найближчих тижнів ми знову зможемо порадувати героїв поверненням додому. А родичів військовополонених - гарними новинами. Всі радіють, всі сподіваються, що ми повернемо всіх. Але не забуваємо, з ким ми воюємо, вони підступно ведуть перемовини - ніхто не знає, коли вони знову зможуть обірвати цей процес повернення. Але те, що залежить від України, ми робимо абсолютно все можливе”, – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, нинішньому обміну передував складний процес.

"Він був ускладнений тим, що Російська Федерація, на мою думку, зайняла позицію не проводити обмін військовополонених, заблокувати процес повернення і цивільних заручників задля того, щоб максимально намагатися підірвати ситуацію в Україні зсередини", - заявив Лубинець.

За словами Лубінця, Україна намагалася залучити нових партнерів для розблокування процесу повернення військовополонених.

"Сьогодні нам це вдалося. Було приєднано ОАЕ. Про це повідомив Кирило Буданов - це була його зона компетентності. З уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою я постійно порушував питання розблокування. Вона також вплинула на те, щоб відбулося повернення наших героїв", - додав він.

Обмін військовополоненими

3 січня Україна та Росія вперше за кілька місяців провели обмін військовополоненими. Так, в Україну повернулося 230 захисників.

Останній такий обмін відбувався 7 серпня. У ході нього додому повернулися 22 воїни, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.

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Обмін полоненими