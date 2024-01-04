Лубинец надеется, что Украина снова сможет провести обмен военнопленными в ближайшие недели

По словам Лубинца, Украина надеется вернуть всех военнопленных, но понимает, что Россия может сорвать процесс обмена.

"Я надеюсь, что в этом году этот процесс обмена покажет системность. Я надеюсь, что в ближайшие недели снова сможем порадовать героев возвращением домой. А родственников военнопленных - хорошими новостями. Все радуются, все надеются, что мы вернем всех. Но хочу успокоить. Не забываем, с кем мы воюем, они коварно ведут переговоры - никто не знает, когда они снова смогут оборвать этот процесс возвращения. Но то, что зависит от Украины, мы делаем абсолютно все возможное", - сказал он в эфире национального телемарафона.

По его словам, нынешнему обмену предшествовал сложный процесс.

"Он был осложнен тем, что Российская Федерация, по-моему, заняла позицию не проводить обмен военнопленных, заблокировать процесс возвращения и гражданских заложников для того, чтобы максимально пытаться подорвать ситуацию в Украине изнутри", - заявил Лубинец.

По словам Лубинца, Украина пыталась привлечь новых партнеров для разблокирования процесса возвращения военнопленных.

"Сегодня нам это удалось. Были присоединены ОАЭ. Об этом сообщил Кирилл Буданов - это была его зона компетентности. С уполномоченной по правам человека РФ Татьяной Москальковой я постоянно поднимал вопрос разблокирования. Она также повлияла на то, чтобы произошло возвращение наших героев", - добавил он.

Обмен военнопленными

3 января Украина и Россия впервые за несколько месяцев провели обмен военнопленными. Так, в Украину вернулось 230 защитников.

Последний такой обмен происходил 7 августа. В ходе него домой вернулись 22 воина, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.