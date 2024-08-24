Лубінець сподівається на періодичні обміни полоненими з РФ

Українська сторона продовжує комунікацію з Росією щодо майбутніх обмінів полоненими. Україна намагається, щоб ці обміни були щотижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця в ефірі телемарафону.

Омбудсмен зазначив, що станом на зараз канал комунікації між нім і російською колегою Тетяною Москальковою став більш періодичним та більш системним. Крім того, Україна почала отримувати більше інформації від російської сторони.

"Чи це може свідчити про те, що ми вийдемо на якесь періодичне проведення обмінних процесів? Станом на зараз не знаю. Але українська сторона робить все, щоб кожного тижня відбувалися обміни", - сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Лубінець наголосив, що одним із ключових факторів, який на це впливає - є кількість російських військовополонених в українському полоні.

"Завдяки хлопцям і дівчатам, які щодня беруть в полон росіян, і сьогоднішній обмін відбувся, і я сподіваюся, що обміни стануть періодичними", - резюмував він.