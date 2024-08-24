ua en ru
Сб, 24 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Лубинец надеется на периодические обмены пленными с РФ

Суббота 24 августа 2024 19:47
UA EN RU
Лубинец надеется на периодические обмены пленными с РФ Фото: уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец (facebook.com/dmytro.lubinets)
Автор: Эдуард Ткач

Украинская сторона продолжает коммуникацию с Россией по поводу будущих обменов пленными. Украина пытается, чтобы эти обмены были еженедельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.

Омбудсмен отметил, что по состоянию на сегодняшний день канал коммуникации между ним и российской коллегой Татьяной Москальковой стал более периодическим и более системным. Кроме того, Украина стала получать больше информации от российской стороны.

"Может ли это свидетельствовать о том, что мы выйдем на какое-то периодическое проведение обменных процессов? По состоянию на данный момент не знаю. Но украинская сторона делает все, чтобы каждую неделю происходили обмены", - сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Лубинец подчеркнул, что одним из ключевых факторов, который на это влияет, является количество российских военнопленных в украинском плену.

"Благодаря ребятам, ежедневно берущим в плен россиян, и сегодняшний обмен состоялся, и я надеюсь, что обмены станут периодическими", - резюмировал он.

Напомним, что сегодня, в День независимости Украины, 24 августа, наша страна провела обмен пленными с Россией, в рамках которого из российского плена освободили 115 украинских защитников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Зеленский: ракета "Паляныця" - это наш способ действовать, пока некоторые партнеры тормозят
Зеленский: ракета "Паляныця" - это наш способ действовать, пока некоторые партнеры тормозят
DAILY
"Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине