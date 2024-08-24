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Україна повернула з російського полону 115 захисників

Україна , Субота 24 серпня 2024 14:05
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Україна повернула з російського полону 115 захисників Фото: Україна повернула з полону 115 захисників (t.me/Koord_shtab)
Автор: Наталія Юрченко

Україна та Росія у День незалежності, 24 серпня, првовели обмін полоненими. З російського полону звільнили 115 українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського у Telegram.

Як зазначив президент, серед звільнених воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби. Обмін пройшов за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів.

"Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону. Дякую нашій команді та партнерам, ОАЕ за те, що наші люди повертаються додому", - додав президент.

Фото: додому повернулися 115 захисників (t.me/V_Zelenskiy_official)

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що усі врятовані під час 55-го обміну полоненими - це військовослужбовці-строковики, зокрема і ті, які потрапили у полон у перші місяці повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

З полону вдалося визволити дев'ятьох незаконно засуджених оборонців. Звільнено військових моряків та трьох прикордонників, а також 82 оборонці Маріуполя (з них пів сотні боронили "Азовсталь"). Серед врятованих - солдати, сержанти та матроси.

Також додому повертаються шестеро нацгвардійців з гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції, військовослужбовці, які боронили Київську, Донецьку, Херсонську та Луганську області.

Українські воїни, яких сьогодні вдалося звільнити з полону ворога, також брали участь у важких боях за Гостомель і запасний командний пункт Генштабу у Київській області, а у Херсонській області - за пропускний пункт "Чонгар" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом.

t.me/Koord_shtab

Обміни полоненими

Нагадаємо, Україна провела з Росією вже 55 обмінів полоненими. З російського полону вдалося звільнити 3520 українців.

Попередній обмін полоненими відбувся 17 липня. Тоді додому повернулися 95 захисників.

Варто додати, що під час наступальної операції у Курській області українські військові значно поповнили обмінний фонд. СБУ вдалося провести наймасовіше взяття ворога в полон за один раз. Захисники взяли у полон відразу 102 російських солдатів, серед яких були вояки кадировського підрозділу "Ахмат".

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