Лубінець розповів, скількох українців вже повернули з полону

"Сьогодні ще 103 родини отримали довгоочікувану звістку! Сім’ї, які чекають такої ж новини, не втрачайте віри! Ми робимо все, щоб повернути ваших рідних додому", - наголосив Лубінець.

Водночас він зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, Київ повернув вже понад 3500 тисячі людей.

"Загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалося провести 57 обмінів військовополоненими і повернути 3672 українців", - повідомив він.