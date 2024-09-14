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Лубінець розповів, скількох українців вже повернули з полону

Фото: омбудсмен Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні відбувся другий обмін полоненими за останні 2 дні. Україна повернула 103 свої людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

"Сьогодні ще 103 родини отримали довгоочікувану звістку! Сім’ї, які чекають такої ж новини, не втрачайте віри! Ми робимо все, щоб повернути ваших рідних додому", - наголосив Лубінець.

Водночас він зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, Київ повернув вже понад 3500 тисячі людей.

"Загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалося провести 57 обмінів військовополоненими і повернути 3672 українців", - повідомив він.

Обмін полонених

Нагадаємо, що сьогодні, 14 вересня, Україні вдалось провести черговий обмін та повернути додому ще 103 українців. Це вже другий обмін за останні 2 дні. Зауважимо, що вчора Україна змогла повернути 49 військових.

Варто також зауважити, що серед звільнених сьогодні 23 воїни бригади НГУ "Азов". Вчора було звільнено 15 бійців бригади.

Детальніше про сьогоднішній обмін, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Обмін полоненимиВійна Росії проти України