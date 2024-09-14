Лубинец рассказал, сколько украинцев уже вернули из плена

"Сегодня еще 103 семьи получили долгожданное известие! Семьи, ожидающие такой же новости, не теряйте веры! Мы делаем все, чтобы вернуть ваших родных домой", - подчеркнул Лубинец.

В то же время он отметил, что с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины Киев вернул уже более 3500 тысяч человек.

"В общей сложности с начала полномасштабного вторжения удалось провести 57 обменов военнопленными и вернуть 3672 украинца", - сообщил он.