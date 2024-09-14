Лубинец рассказал, сколько украинцев уже вернули из плена

Сегодня состоялся второй обмен пленными за последние 2 дня. Украина вернула 103 своих человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
"Сегодня еще 103 семьи получили долгожданное известие! Семьи, ожидающие такой же новости, не теряйте веры! Мы делаем все, чтобы вернуть ваших родных домой", - подчеркнул Лубинец.
В то же время он отметил, что с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины Киев вернул уже более 3500 тысяч человек.
"В общей сложности с начала полномасштабного вторжения удалось провести 57 обменов военнопленными и вернуть 3672 украинца", - сообщил он.
Напомним, что сегодня, 14 сентября, Украине удалось провести очередной обмен и вернуть домой еще 103 украинца. Это уже второй обмен за последние 2 дня. Заметим, что вчера Украина смогла вернуть 49 военных.
Стоит также отметить, что среди уволенных сегодня 23 воина бригады НГУ "Азов". Вчера были уволены 15 бойцов бригады.
Подробнее о сегодняшнем обмене, можно узнать в материале РБК-Украина.
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