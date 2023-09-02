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Лубинец рассказал, сколько украинских детей усыновили россияне за время войны

Суббота 02 сентября 2023 03:47
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Лубинец рассказал, сколько украинских детей усыновили россияне за время войны Фото: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Максим Шушко

У нас есть подтверждение, что в Российской Федерации уже усыновили 386 украинских детей.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Омбудсмен отметил, что есть установленный факт того, что 386 украинских детей были помещены в российские семьи и по ним либо началась, либо завершилась процедура усыновления.

Он добавил, что большое значение имеет терминология. Он напомнил, что после издания Международным уголовным судом Гааги ордера на арест Путина и российской омбудсменки Марии Львово-Беловой последняя заявила, что не усыновляла украинского ребенка, а вроде бы взяла его под временную защиту.

"Для нас очень важны эти термины, нам очень важно устанавливать именно юридический факт, что россияне усыновляют украинских детей. Тогда это четко подпадает под признаки военного преступления геноцида", - заявил Лубинец.

Вывоз украинских детей в Россию

С начала полномасштабной войны Россия массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

В деле о депортации украинских детей МКС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львова-Белова.

1 сентября руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина вернула из российского плена группу из 11 детей.

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