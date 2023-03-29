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Лубінець розповів, чи підтримує примусову евакуацію дітей з прифронтових зон

Фото: омбудсмен Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Єлизавета Драбкіна

Українцям слід виїжджати з прифронтових зон, аби не наражати себе на небезпеку. Проте для примусового вивезення громадян з небезпечних територій необхідно змінювати законодавство.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він пояснив, що постанова Кабміну щодо вивезення дітей з прифронтових зон була змінена. Але для того, аби примусово вивозити дітей з опікунами, з батьками і родичами, потрібно вносити зміни в законодавство.

За його словами, наразі людей вмовляють виїжджати з небезпечних зон, і, на його погляд, це проблема.

"Наприклад, я вам зараз кажу - це треба робити. Одразу знайдуться люди, які скажуть: як уповноважений з прав людини може фактично обмежити право батьків на прийняття рішення щодо прав дітей? А я в цьому розрізі кажу - право однієї людини закінчується там, де починається право іншої", - сказав він.

Омбудсмен зазначив, що необхідно вирішити, що є першим базовим головним правом у цьому питанні, а що - похідним.

Лубінцю поставили питання, що якщо держава може примусово відібрати дитину в сім'ї, яка наражає її на небезпеку, чому в цьому випадку працює інакше.

"Правильно. У тому то і сенс, що ми як держава повинні виходити з того, що головне право - це право дитини на життя. І тому ми повинні прийняти рішення, яке стосується дитини, зокрема й щодо примусової евакуації. Хочуть батьки їхати - будь ласка, ми створюємо умови, зокрема місця компактного проживання внутрішньо переміщених осіб, є фінансування, є благодійні фонди", - сказав він.

Омбудсмен зазначив, що зміни у законодавство вносяться дуже довго, і це проблема.

"У нас загинула дівчинка від серцевого нападу! Розумієте, що з маленькою дитиною відбувалося, коли вона кілька тижнів підряд проживала з бабусею і дідусем під прямими обстрілами російської армії. Ну про що потрібно було думати? Я розумію, важко виїжджати в невідомість, особливо літнім людям. Але ж мова йде про дітей, про найважливіше", - сказав він.

Лубінець визнав, що умови від держави не ідеальні. Також фіксують різні випадки порушення умов для внутрішньо переміщених осіб. Проте, за його словами, область від області відрізняється. До того ж, він бачить роботу, яку робить місцева влада, гуманітарні організації, в тому числі міжнародні.

"У нас є можливість фінансово підтримувати. Будь ласка, виїжджайте, за що ви тримаєтесь? За напівзруйновану квартиру? Ви ж навіть не хочете аналізувати, що завтра і ви можете загинути", - додав він.

Раніше віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук пояснювала механізм примусової евакуації.

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евакуаціяДмитро Лубінець