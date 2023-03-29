Лубинец рассказал, поддерживает ли принудительную эвакуацию детей из прифронтовых зон

Он объяснил, что постановление Кабмина о вывозе детей из прифронтовых зон было изменено. Но для того чтобы принудительно вывозить детей с опекунами, с родителями и родственниками, нужно вносить изменения в законодательство.

По его словам, сейчас люди уговаривают выезжать из опасных зон, и, по его мнению, это проблема.

"Например, я вам сейчас говорю - это нужно делать. Сразу найдутся люди, которые скажут: как уполномоченный по правам человека может фактически ограничить право родителей на принятие решения по правам детей? А я в этом разрезе говорю - право одного человека заканчивается там, где начинается право другого", - сказал он.

Омбудсмен отметил, что необходимо решить, что является первым базовым главным правом в этом вопросе, а что - производным.

Лубинцу задали вопрос, если государство может принудительно отобрать ребенка у семьи, подвергающей его опасности, почему в этом случае работает иначе.

"Правильно. В том-то и смысл, что мы как государство должны исходить из того, что главное право - это право ребенка на жизнь. И поэтому мы должны принять решение, касающееся ребенка, в том числе относительно принудительной эвакуации. Хотят родители ехать - пожалуйста, мы создаем условия, в частности, места компактного проживания внутренне перемещенных лиц, есть финансирование, есть благотворительные фонды", - сказал он.

Омбудсмен отметил, что изменения в законодательство вносятся очень долго и это проблема.

"У нас погибла девочка от сердечного приступа! Понимаете, что с маленьким ребенком происходило, когда она несколько недель подряд проживала с бабушкой и дедушкой под прямыми обстрелами российской армии. Ну о чем нужно было думать? Я понимаю, трудно уезжать в неизвестность, особенно пожилым людям. Но ведь речь идет о детях, о самом важном", - сказал он.

Лубинец признал, что условия от государства не идеальны. Также фиксируют разные случаи нарушения условий для внутренне перемещенных лиц. Однако, по его словам, область от области отличается. К тому же он видит работу, которую делает местная власть гуманитарные организации, в том числе международные.

"У нас есть возможность финансово поддерживать. Пожалуйста, уезжайте, за что вы держитесь? За полуразрушенную квартиру? Вы ведь даже не хотите анализировать, что завтра и вы можете погибнуть", - добавил он.