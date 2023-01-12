UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лубинець провів третій раунд переговорів із російським омбудсменом: про що говорили

Фото: Дмитро Лубинець та Тетяна Москалькова на переговорах (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Валерія Поліщук

Український уповноважений з прав людини Дмитро Лубинець провів третій раунд переговорів із російським омбудсменом Тетяною Москальковою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Лубінця в Telegram.

"Третій раунд переговорів з уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою - відбувся! Обговорили широке коло питань, пов‘язаних, в першу чергу, з захистом цивільних осіб", - написав він.

При цьому він додав, що деталі переговорів будуть оприлюднені пізніше.

Нагадаємо, вчора омбудсмен Верховної ради з прав людини Дмитро Лубинець зустрівся з російською уповноваженою Тетяною Москальковою у Туреччині.

Раніше Дмитро Лубинець анонсував зустріч із Москальковою. Він зазначив, що хоче обговорити питання повернення захисників та цивільних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДмитро Лубінець