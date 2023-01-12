Лубинец провел третий раунд переговоров с российским омбудсменом: о чем говорили

"Третий раунд переговоров с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой - состоялся! Обсудили широкий круг вопросов, связанных в первую очередь с защитой гражданских лиц", - написал он.

При этом он добавил, что детали переговоров будут обнародованы позже.

Напомним, вчера омбудсмен Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с российской уполномоченной Татьяной Москальковой в Турции.

Ранее Дмитрий Лубинец анонсировал встречу с Москальковой. Он отметил, что хочет обсудить вопрос возвращения защитников и гражданских.

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