Лубінець провів переговори з Москальковою щодо обміну полоненими

"Щодо ситуації з російськими військовополоненими. Я не можу розкривати деталі, але ви бачили відео, де російські військові здаються в полон... Щодо комунікації з російською стороною, то я можу сказати за себе. Так, була ініціативна розмова з боку російської візаві щодо цього питання", - сказав Лубінець.

За його словами, попри заяви в російських ЗМІ про рішення призупинити обміни, на даний час обміни інформацією між омбудсменами України та РФ відбуваються.

"Я так само інформую і Міжнародний комітет Червоного Хреста, і ООН, що права російських полонених захищаються. І в будь-який час Україна готова продовжувати обмінні процеси на підставі Женевської конвенції", - додав омбудсмен.

Водночас Лубінець, коментуючи повідомлення про полонених "кадирівців", заявив, що не має інформації щодо того, з яких військових частин російські полонені, але додав, що такі повідомлення дозволяють "більш позитивно" розмірковувати про обміни.