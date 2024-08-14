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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лубінець провів переговори з Москальковою щодо обміну полоненими

Фото: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець (facebook.com/dmytro lubinets)
Автор: Тетяна Степанова

Український омбудсмен Дмитро Лубінець провів розмову зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою щодо обміну полоненими на тлі операції ЗСУ в Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця в ефірі телемарафону.

"Щодо ситуації з російськими військовополоненими. Я не можу розкривати деталі, але ви бачили відео, де російські військові здаються в полон... Щодо комунікації з російською стороною, то я можу сказати за себе. Так, була ініціативна розмова з боку російської візаві щодо цього питання", - сказав Лубінець.

За його словами, попри заяви в російських ЗМІ про рішення призупинити обміни, на даний час обміни інформацією між омбудсменами України та РФ відбуваються.

"Я так само інформую і Міжнародний комітет Червоного Хреста, і ООН, що права російських полонених захищаються. І в будь-який час Україна готова продовжувати обмінні процеси на підставі Женевської конвенції", - додав омбудсмен.

Водночас Лубінець, коментуючи повідомлення про полонених "кадирівців", заявив, що не має інформації щодо того, з яких військових частин російські полонені, але додав, що такі повідомлення дозволяють "більш позитивно" розмірковувати про обміни.

Наступ ЗСУ у Курській області

Більш ніж тиждень тому українські війська почали наступ у Курській області РФ. Метою операції є захист від російських обстрілів жителів прикордонних регіонів України.

Вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові взяли під контроль територію площею 40 квадратних кілометрів і контролюють 74 населені пункти в Курській області.

Сьогодні стало відомо, що ЗСУ повністю зачистили від російських військ місто Суджа.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська досягають стратегічної мети у Курській області.

Окрім того, українські бійці активно захоплюють у полон російських окупантів. Зокрема, за словами Сирського, протягом сьогоднішнього дня ЗСУ взяли у полон ще понад 100 полонених російських військових.

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Війна в УкраїніОбмін полоненимиКурська областьДмитро Лубінець