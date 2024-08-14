Лубинец провел переговоры с Москальковой по обмену пленными

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец провел разговор со своей российской коллегой Татьяной Москальковой относительно обмена пленными на фоне операции ВСУ в Курской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.
"О ситуации с российскими военнопленными. Я не могу раскрывать детали, но вы видели видео, где российские военные сдаются в плен... Что касается коммуникации с российской стороной, то я могу сказать за себя. Да, был инициативный разговор со стороны российского визави относительно этого вопроса", - сказал Лубинец.
По его словам, несмотря на заявления в российских СМИ о решении приостановить обмены, в настоящее время обмены информацией между омбудсменами Украины и РФ происходят.
"Я также информирую и Международный комитет Красного Креста, и ООН, что права российских пленных защищаются. И в любое время Украина готова продолжать обменные процессы на основании Женевской конвенции", - добавил омбудсмен.
В то же время Лубинец, комментируя сообщения о пленных "кадыровцах", заявил, что не располагает информацией о том, из каких воинских частей российские пленные, но добавил, что такие сообщения позволяют "более положительно" рассуждать об обменах.
Более недели назад украинские войска начали наступление в Курской области РФ. Целью операции является защита от обстрелов российских жителей приграничных регионов Украины.
Вчера главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные взяли под контроль территорию площадью 40 квадратных километров и контролируют 74 населенных пункта в Курской области.
Сегодня стало известно, что ВСУ полностью зачистили от российских войск город Суджа.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска достигают стратегической цели в Курской области.
Кроме того, украинские бойцы активно захватывают в плен оккупантов. В частности, по словам Сырского, в течение сегодняшнего дня ВСУ взяли в плен еще более 100 пленных российских военных.
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