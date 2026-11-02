Лубінець пояснив переміщення військової техніки РФ до Олешок під час евакуації

Він розповів, що терміново зв'язався з відповідальною особою, і додав, що особисто передивився відео і провів нараду.

"На відео чітко видно російську військову техніку, яка маркована червоними хрестами. Ця військова техніка була використана для розмінування під чітким контролером української сторони", - зазначив омбудсмен.

Лубінець підкреслив, що після розмінування військова техніка РФ повернулася на місце, звідки прибула.

Що передувало

Нагадаємо, журналіст Sky News Азад Сафаров розповів, що до, під час і після евакуації росіяни використовували гуманітарний коридор в Олешках у військових цілях.

За його словами, знімальна група бачила, як російські військові завозили в Олешки та сусідні села важку техніку. Крім того, вони підвозили зброю, боєприпаси, військових і їжу.

Зазначимо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що у Москві оцінили гуманітарну операцію в Олешках, але подібних операцій проводити надалі поки не планують.