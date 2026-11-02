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Лубінець пояснив переміщення військової техніки РФ до Олешок під час евакуації

15:38 02.11.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)

Російська техніка із червоними хрестами використовувалася для розмінування Олешок під час тимчасового перемир'я.

Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець під час пресконференції, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Він розповів, що терміново зв'язався з відповідальною особою, і додав, що особисто передивився відео і провів нараду.

"На відео чітко видно російську військову техніку, яка маркована червоними хрестами. Ця військова техніка була використана для розмінування під чітким контролером української сторони", - зазначив омбудсмен.

Лубінець підкреслив, що після розмінування військова техніка РФ повернулася на місце, звідки прибула.

Що передувало

Нагадаємо, журналіст Sky News Азад Сафаров розповів, що до, під час і після евакуації росіяни використовували гуманітарний коридор в Олешках у військових цілях.

За його словами, знімальна група бачила, як російські військові завозили в Олешки та сусідні села важку техніку. Крім того, вони підвозили зброю, боєприпаси, військових і їжу.

Зазначимо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що у Москві оцінили гуманітарну операцію в Олешках, але подібних операцій проводити надалі поки не планують.

РБК-Україна також писало, що, зі слів Лубінця, під час перемир'я в Олешках з міського моргу вивезли тіла загиблих військових і цивільних.

Крім того, Україна планує створити Центр повернення цивільних, який буде займатись поверненням цивільних громадян із тимчасово окупованих територій.

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Російська ФедераціяОлешкиВійна в УкраїніДмитро Лубінець