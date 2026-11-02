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Україна створить Центр повернення цивільних з окупації, - Лубінець

14:41 02.11.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Україна створить Центр повернення цивільних з окупації, - Лубінець Фото: Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
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В Україні планують створити Центр повернення цивільних. Він буде займатись поверненням цивільних громадян із тимчасово окупованих територій.

Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець під час пресконференції, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами Лубінця, Центр повернення цивільних буде займатися питаннями повернення людей, їхнього захисту та супроводу. Крім того, він привертатиме увагу до порушень прав цивільних українців з боку країни-агресорки.

Омбудсмен розповів, що за основу хочуть взяти досвід роботи Центру захисту прав дитини.

Центр буде працювати на базі Офісу омбудсмена. До нього зможуть звертатися рідні людей, які залишаються в окупації або були затримані РФ.

"Ми робимо це самостійно, разом з партнерами, які висловлять зацікавленість допомагати нам у цьому напрямку. Цей Центр не створюється разом з російською стороною", - наголосив Лубінець.

Крім того, Україна домовляється з російською стороною про регулярну доставку гуманітарної допомоги в Олешки - щонайменше раз на місяць.

Операція в Олешках

Нагадаємо, режим припинення вогню в тимчасово окупованих Олешках діяв із 27 жовтня. Локальної домовленості вдалося досягти за безпосередньої координації Меланії Трамп.

У межах гуманітарної операції до регіону успішно доставили критично важливу допомогу. Також із небезпечної зони евакуювали майже 800 мирних жителів.

Водночас Генштаб ЗСУ заявив, що російські окупанти скористалися режимом тиші для облаштування та посилення своїх позицій.

Зокрема, військові РФ проводили ротацію підрозділів, укріплювали позиції, розширювали мережу антидронового захисту на дорогах і нарощували логістичне забезпечення, зокрема підвезення боєприпасів.

Зазначимо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що у Москві оцінили гуманітарну операцію в Олешках, але подібних операцій проводити надалі поки не планують.

РБК-Україна також писало, що, зі слів Лубінця, під час перемир'я в Олешках з міського моргу вивезли тіла загиблих військових і цивільних.

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Російська Федерація Війна в Україні Дмитро Лубінець
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