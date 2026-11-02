Лубинец объяснил перемещение военной техники РФ в Олешки во время эвакуации

Российская техника с красными крестами использовалась для разминирования Олешек во время временного перемирия.
Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, сообщает корреспондент РБК-Украина.
Он рассказал, что срочно связался с ответственным лицом и добавил, что лично пересмотрел видео и провел совещание.
"На видео четко видна российская военная техника, которая маркирована красными крестами. Эта военная техника была использована для разминирования под четким контролером украинской стороны", - отметил омбудсмен.
Лубинец подчеркнул, что после разминирования военная техника РФ вернулась на место, откуда прибыла.
Напомним, журналист Sky News Азад Сафаров рассказал, что до, во время и после эвакуации россияне использовали гуманитарный коридор в Олешках в военных целях.
По его словам, съемочная группа видела, как российские военные завозили в Олешки и соседние села тяжелую технику. Кроме того, они подвозили оружие, боеприпасы, военных и еду.
Отметим, спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Москве оценили гуманитарную операцию в Олешках, но подобных операций проводить в дальнейшем пока не планируют.
РБК-Украина также писало, что, по словам Лубинца, во время перемирия в Олешках из городского морга вывезли тела погибших военных и гражданских.
Кроме того, Украина планирует создать Центр возвращения гражданских, который будет заниматься возвращением гражданских лиц с временно оккупированных территорий.