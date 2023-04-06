Лубінець пояснив, як отримати грошову допомогу рідним військовополонених
Родичі полонених військовослужбовців можуть отримати виплати від держави. Також це стосується і родин зниклих безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram
"За полоненими військовослужбовцями зберігаються виплати у розмірі за посадою, військовим званням, останнім місцем служби, надбавки за вислугу років, а також додаткова винагорода у розмірі до 100 тисяч грн пропорційно до участі у бойових діях", - написав Лубінець.
Грошове забезпечення виплачується членам сімей військовослужбовців у такій послідовності:
1. Дружині\чоловіку, якщо немає - повнолітнім дітям, які проживають разом з військовослужбовцем;
2. Опікунам чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства, незалежно від їхнього віку);
3. Особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам рівними частками, якщо військовослужбовці не в шлюбі й не мають дітей.
У разі письмової відмови однієї з осіб від виплати, її частка рівномірно розподіляється між іншими, які мають право на її одержання.
Виплата грошового забезпечення та додаткової винагороди здійснюється з дня захоплення військовослужбовців у полон, зникнення безвісти, за заявою рідних на ім’я командира (начальника, керівника) військової частини.
До заяви додаються:
- копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові та реєстрацію місця проживання (перебування);
- довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);
- копія свідоцтва про шлюб (у разі наявності);
- копії свідоцтв про народження дітей (у разі наявності);
- копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючому органу і мають відмітку в паспорті - копія сторінки паспорта з такою відміткою).
Подані документи командир військової частини розглядає впродовж 15 днів і ухвалює рішення щодо виплати або відмови у грошовій допомозі, про що повідомляється заявнику в письмовій формі.
Якщо у виплаті відмовляють, має бути вказана причина. Якщо таке рішення ухвалили через те, що документи були подані не в повному обсязі, заявник має право повторно звернутися до командира військової частини після усунення причин, що стали підставою для відмови у виплаті.
Рішення про відмову у виплаті грошового забезпечення може бути оскаржено в судовому порядку.
Раніше ми писали про те, що Україна закликала РФ показати списки полонених у відповідь на чергову провокацію "омбудсмена"
Також нагадаємо,що українські військові, які перебували у російському полоні, повинні отримати відповідну довідку
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.