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Перебування військового у полоні: як отримати довідку

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Субота 25 березня 2023 17:10
Перебування військового у полоні: як отримати довідку Фото: як отримати довідку про перебування військового у полоні (twitter.com)
Автор: Тетяна Степанова

Українські військові, які перебували у російському полоні, повинні отримати відповідну довідку. Вона входить до переліку обов’язкових документів, які подаються до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

Як зазначається, звернутися за довідкою можуть військовополонені або ж члени їхньої сім'ї.

Як отримати довідку:

1. Звернутися до силових відомств України:

  • Міністерства оборони України;
  • центрального органу виконавчої влади, які здійснює керівництво військовими формуваннями;
  • правоохоронного органу чи державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями;
  • командира підрозділу ЗСУ;
  • іншого утворення відповідного до закону військового формування чи органу, що належить до складу сил безпеки й сил оборони України.

2. Через Національне інформаційне бюро:

  • гаряча лінія: 1648;
  • мобільний телефон: +38 (044) 287-81-65 (дзвінки з-за кордону).

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