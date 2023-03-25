Перебування військового у полоні: як отримати довідку
Українські військові, які перебували у російському полоні, повинні отримати відповідну довідку. Вона входить до переліку обов’язкових документів, які подаються до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.
Як зазначається, звернутися за довідкою можуть військовополонені або ж члени їхньої сім'ї.
Як отримати довідку:
1. Звернутися до силових відомств України:
- Міністерства оборони України;
- центрального органу виконавчої влади, які здійснює керівництво військовими формуваннями;
- правоохоронного органу чи державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями;
- командира підрозділу ЗСУ;
- іншого утворення відповідного до закону військового формування чи органу, що належить до складу сил безпеки й сил оборони України.
2. Через Національне інформаційне бюро:
- гаряча лінія: 1648;
- мобільний телефон: +38 (044) 287-81-65 (дзвінки з-за кордону).
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