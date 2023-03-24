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Покладання відповідальності на жертву. У МЗС розкритикували доповідь ООН щодо України

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Київ, П'ятниця 24 березня 2023 22:27
Покладання відповідальності на жертву. У МЗС розкритикували доповідь ООН щодо України Фото: у МЗС розкритикували доповідь ООН щодо України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Зміст доповіді ООН про поводження з військовополоненими та спільну ситуацію з правами людини в Україні є прикладом покладання відповідальності на жертву агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

У відомстві зазначили, що вдячні моніторинговій місії за роботу, зокрема, за документування порушень міжнародного права, які вчинила Росія у контексті збройної агресії проти України.

"Водночас вважаємо неприйнятним покладання відповідальності на жертву агресії. Згідно зі Статутом ООН, Україна має право на самозахист. Як неодноразово наголошував МЗС України, українська сторона розраховує, що місія ООН уникатиме будь-яких кроків, які можуть трактуватися як рівняння жертви та агресора" , - додають у міністерстві.

Що передувало

Сьогодні, 24 березня, Управління ООН з прав людини оприлюднило доповідь щодо України.

Там, зокрема, сказано, що українські військові нібито стратили 25 російських окупантів і катували полонених. Примітно, що висновки про тортури було зроблено на основі опитування російських солдатів. Будь-яких підтверджень інформації про страти ООН не наводить.

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Дмитро Лубинець заявляв, що доповіді ООН підтверджують масові військові злочини росіян в Україні.

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