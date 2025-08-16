UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Лубінець попередив про хвилю шахрайств у соцмережах: як захистити свої дані

Фото: омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець (facebook.com dmytro lubinets)
Автор: Каріна Левицька

Останнім часом у соцмережах зросла кількість шахрайських схем. Це створює ризики для безпеки персональних даних українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради України з прав людин Дмитра Лубінця.

"Останнім часом у соцмережах побільшало шахрайств - від крадіжки акаунтів до виманювання грошей під виглядом “допомоги". Це ставить під загрозу ваші персональні дані", - пояснив Лубінець.

За його словами, щоб не стати жертвою кіберзловмисників:

  • не відкривайте підозрілі посилання та файли від незнайомців;
  • робіть резервні копії документів, фото й контактів та зберігайте їх у безпечному місці;
  • використовуйте надійні паролі, ліцензійне програмне забезпечення та антивірус, уникайте програм з країни-агресора;
  • налаштуйте двофакторну аутентифікацію.

Як пояснив омбудсмен, лише за цей рік до його офісу надійшло 1134 звернень щодо порушення права на захист персональних даних.

"Будьте уважними! А у разі порушення ваших прав - звертайтеся до нашого офісу", - повідомив Лубінець.

Що робити, якщо стали жертвою кібершахраїв

Нагадаємо, що у разі, коли ви стали жертвою онлайн шахраїв - треба звернутись до кіберполіції. Подайте своє звернення одним зі зручних варіантів:

  • адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua,
  • зателефонуйте за номером - 0 800 50 51 70.

У випадку надходжень небезпечних повідомлень через групи у соцмережах, варто повідомити про них адміністратора. Той зможе видалити їх й заблокувати особу, яка їх поширює.

Також варто повідомити про шахраїв Google, для цього можна заповнити відповідну форму.

Читайте також про те, як криптошахраї прикриваються ЗСУ та підставляють жертв.

шахраї в УкраїніШахраї