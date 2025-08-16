Лубінець попередив про хвилю шахрайств у соцмережах: як захистити свої дані

"Останнім часом у соцмережах побільшало шахрайств - від крадіжки акаунтів до виманювання грошей під виглядом “допомоги". Це ставить під загрозу ваші персональні дані", - пояснив Лубінець.

За його словами, щоб не стати жертвою кіберзловмисників:

не відкривайте підозрілі посилання та файли від незнайомців;

робіть резервні копії документів, фото й контактів та зберігайте їх у безпечному місці;

використовуйте надійні паролі, ліцензійне програмне забезпечення та антивірус, уникайте програм з країни-агресора;

налаштуйте двофакторну аутентифікацію.

Як пояснив омбудсмен, лише за цей рік до його офісу надійшло 1134 звернень щодо порушення права на захист персональних даних.

"Будьте уважними! А у разі порушення ваших прав - звертайтеся до нашого офісу", - повідомив Лубінець.