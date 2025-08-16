RU

Лубинец предупредил о волне мошенничеств в соцсетях: как защитить свои данные

Фото: омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец (facebook.com dmytro lubinets)
Автор: Карина Левицкая

В последнее время в соцсетях возросло количество мошеннических схем. Это создает риски для безопасности персональных данных украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человек Дмитрия Лубинца.

"В последнее время в соцсетях стало больше мошенничеств - от кражи аккаунтов до выманивания денег под видом "помощи". Это ставит под угрозу ваши персональные данные", - пояснил Лубинец.

По его словам, чтобы не стать жертвой киберзлоумышленников:

  • не открывайте подозрительные ссылки и файлы от незнакомцев;
  • делайте резервные копии документов, фото и контактов и храните их в безопасном месте;
  • используйте надежные пароли, лицензионное программное обеспечение и антивирус, избегайте программ из страны-агрессора;
  • настройте двухфакторную аутентификацию.

Как пояснил омбудсмен, только за этот год в его офис поступило 1134 обращений о нарушении права на защиту персональных данных.

"Будьте внимательны! А в случае нарушения ваших прав - обращайтесь в наш офис", - сообщил Лубинец.

Что делать, если стали жертвой кибермошенников

Напомним, что в случае, когда вы стали жертвой онлайн мошенников - надо обратиться в киберполицию. Подайте свое обращение одним из удобных вариантов:

  • адрес callcenter@cyberpolice.gov.ua,
  • позвоните по телефону - 0 800 50 51 70.

В случае поступлений опасных сообщений через группы в соцсетях, стоит сообщить о них администратору. Тот сможет удалить их и заблокировать лицо, которое их распространяет.

Также стоит сообщить о мошенниках Google, для этого можно заполнить соответствующую форму.

Также стоит сообщить о мошенниках Google, для этого можно заполнить соответствующую форму.

