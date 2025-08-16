Лубинец предупредил о волне мошенничеств в соцсетях: как защитить свои данные

В последнее время в соцсетях возросло количество мошеннических схем. Это создает риски для безопасности персональных данных украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человек Дмитрия Лубинца.
"В последнее время в соцсетях стало больше мошенничеств - от кражи аккаунтов до выманивания денег под видом "помощи". Это ставит под угрозу ваши персональные данные", - пояснил Лубинец.
По его словам, чтобы не стать жертвой киберзлоумышленников:
Как пояснил омбудсмен, только за этот год в его офис поступило 1134 обращений о нарушении права на защиту персональных данных.
"Будьте внимательны! А в случае нарушения ваших прав - обращайтесь в наш офис", - сообщил Лубинец.
Напомним, что в случае, когда вы стали жертвой онлайн мошенников - надо обратиться в киберполицию. Подайте свое обращение одним из удобных вариантов:
В случае поступлений опасных сообщений через группы в соцсетях, стоит сообщить о них администратору. Тот сможет удалить их и заблокировать лицо, которое их распространяет.
Также стоит сообщить о мошенниках Google, для этого можно заполнить соответствующую форму.
