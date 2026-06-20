Лубінець назвав кількість українців, які виїхали за кордон через війну
Одним із найвідчутніших наслідків війни для України стало масове вимушене переселення громадян. Кількість українців, які виїхали за кордон, обчислюється мільйонами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа в інтерв'ю програмі Axios Show.
"20 червня - Всесвітній день біженців. Для України він має особливе значення, адже вимушене переміщення стало реальністю для мільйонів наших громадян", - зазначив він.
За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, через збройну агресію Росії понад 5,7 млн українців були змушені виїхати за кордон.
Лубінець наголосив, що за цією цифрою стоять не лише статистичні дані, а й особисті історії мільйонів людей, чиє життя війна поділила на "до" і "після".
" Це тисячі кілометрів між найріднішими, щоденні телефонні дзвінки з питанням "Як ви?" та колосальна сила жити далі, зберігаючи Україну в серці", - наголосив омбудсмен.
Він також висловив вдячність державам, громадам та громадянам різних країн, які надали прихисток українцям після початку повномасштабного вторгнення.
"І ми точно знаємо: ми повернемося. Відбудуємо. Обіймемо своїх. Бо де б ми не були - наш дім завжди там, де Україна", - підсумував Лубінець.
Нагадаємо, у червні Рада ЄС підтримала продовження режиму тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2027 року. Механізм діє з березня 2022 року та дозволяє українцям легально проживати, працювати, навчатися й отримувати соціальну допомогу в країнах Євросоюзу.
Варто зазначити, що, за даними Єврокомісії, у січні 2025 року кількість одержувачів тимчасового захисту в ЄС становила близько 4,3 млн осіб.